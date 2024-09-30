В Украине выпал первый снег: засыплет ли всю страну уже в октябре

На высокогорье Карпат 30 сентября выпал первый снег. Утром температура воздуха достигала 5 градусов мороза.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост. Но засыплет ли Украину снегом в октябре, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog.

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Снег в октябре

По прогнозу Кибальчича, в октябре состоится как минимум одно существенное похолодание в конце первой декады. Впрочем, заметил синоптик, оно не играет весомую роль в среднемесячной температуре. Ожидается, что она будет на 1 – 2,5 градуса выше климатической нормы.

Кстати, самым теплым октябрь будет, вероятно, в юго-восточной половине Украины и в оккупированном Крыму.

Синоптик отметил, что количество осадков в целом ожидается близким к норме. Только на Западе и Юге может быть выше нормы на 20 – 70%. Основная часть осадков ожидается во второй половине месяца.

Местами в третьей декаде может наблюдаться первый снег, особенно в предгорных районах и на Полесье. Но формирование снежного покрова, хоть и временного, маловероятно,

– подчеркнул Игорь Кибальчич.

Добавил, кроме того, в северо-восточной части как минимум до середины октября сохранится неутешительная ситуация с засухой, которая кое-где уже имеет рекордную продолжительность.

"Даже кратковременные дожди на холодном фронте не смогут существенно улучшить ситуацию со значительным накопленным дефицитом влаги в почве", – отметил синоптик.

Кстати, метеоролог также прогнозировал, что с 5 – 6 октября погодные условия в Украине существенно изменятся. Ожидается довольно-таки резкое похолодание. Оно будет связано с вторжением арктических воздушных масс на восточной периферии антициклона.

Похолодание будет сопровождаться дождями, усилением северо-западного ветра и колебаниями атмосферного давления. По итогам температура снизится на 7 – 13 градусов.

"Именно такие изменения в синоптических условиях станут переломными и ознаменуют начало метеорологической осени в нашей стране. Первые заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе стоит ожидать примерно в период с 7 по 10 октября", – отметил Игорь Кибальчич.