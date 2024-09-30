Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Та чи засипле Україну снігом у жовтні, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

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Сніг у жовтні

За прогнозом Кібальчича, у жовтні відбудеться як мінімум одне суттєве похолодання наприкінці першої декади. Втім, зауважив синоптик, воно не відіграє вагому роль у середньомісячній температурі. Очікується, що вона буде на 1 – 2,5 градуса вищою за кліматичну норму.

До речі, найтеплішим жовтень буде, ймовірно, у південно-східній половині частині України та в окупованому Криму.

Синоптик зазначив, що кількість опадів загалом очікується близькою до норми. Лише на Заході та Півдні може бути вищою за норму на 20 – 70%. Основна частина опадів очікується в другій половині місяця.

Місцями у третій декаді може спостерігатися перший сніг, особливо у передгірських районах та на Поліссі. Але формування снігового покриву, хоч і тимчасового, малоймовірне,

– наголосив Ігор Кібальчич.

Додав, крім того, у північно-східній частині щонайменше до середини жовтня утримається невтішна ситуація з посухою, яка подекуди вже має рекордну тривалість.

"Навіть короткочасні дощі на холодному фронті не зможуть суттєво поліпшити ситуацію зі значним накопиченим дефіцитом вологи у ґрунті", – зазначив синоптик.

До речі, метеоролог також прогнозував, що з 5 – 6 жовтня погодні умови в Україні істотно зміняться. Очікується досить-таки різке похолодання. Воно буде пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас на східній периферії антициклону.

Похолодання супроводжуватиметься дощами, посиленням північно-західного вітру й коливаннями атмосферного тиску. За підсумком температура знизиться на 7 – 13 градусів.

"Саме такі зміни у синоптичних умовах стануть переломними та ознаменують початок метеорологічної осені в нашій країні. Перші заморозки як на поверхні ґрунту, так і у повітрі варто очікувати приблизно в період з 7 по 10 жовтня", – зазначив Ігор Кібальчич.