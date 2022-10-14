Перед похолоданием: на Западе Украины обещают теплую неделю и +20 градусов

На Западе Украины 17-22 октября обещают очень теплую погоду. Воздух будет теплым, а небо – солнечным. Успейте насладиться теплыми днями, ведь дальше синоптики прогнозируют похолодание.

В выходные 15 – 16 октября в западных областях возможны осадки. Температура воздуха будет составлять +15...+17 градусов. Уже с понедельника, 17 октября, потеплеет.

Погода Еще до начала зимы: когда в Украину придут сильные морозы и снегопады

На Западе Украины будет теплая погода

Рабочая неделя в западных областях начнется с +20 градусов. В Закарпатье столбики термометров задержатся на этой отметке почти на всю неделю. Небо будет солнечным и ясным – идеальная погода для осенних прогулок.

Во Львове более холодную погоду обещают в четверг, 20 октября. Температура воздуха опустится до +12 градусов. Но уже на следующий день потеплеет – синоптики обещают 19 градусов. Заметим, что во вторник и среду возможны небольшие осадки.

Кстати, на Волыни в течение недели будет на несколько градусов холоднее.

С воскресенья, 23 октября, придет похолодание. Столбики термометров покажут +9 градусов. В течение недели они опустятся еще ниже. Правда, несмотря на холодный воздух, дни будут солнечными и ясными.

Заметим, теплых дней нынешней осенью осталось уже не так много для жителей западных областей. Ведь в ноябре в Украину вообще придут сильные морозы и снегопады. Синоптики уже предупредили, что температура воздуха ночью опустится до -14 градусов.