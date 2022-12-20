Морозы отступают: на сколько задержится потепление на Западе Украины

Сильные морозы не задержались в западных областях Украины долго. Уже 20 декабря температура воздуха поднимется выше отметки 0 градусов.

Ночью морозы еще будут, а днем синоптики обещают на Западе Украины плюсовую температуру. Кое-где она поднимется даже к +11 градусов.

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На Западе наконец-то потеплеет

20 декабря столбики термометров на Прикарпатье поднимутся к +6...+8 градусов. Небо будет облачным, но с прояснениями. Ветер не будет ощущаться вообще. Снег с дождем возможен только на Волыни и в Ровенской области.

Заметим, что в Тернополе будет холоднее, но также без морозов. Там воздух прогреется только до +2…+4 градусов.

21 декабря синоптики обещают еще более высокую температуру воздуха. Однако ночные морозы тоже задержатся. На Буковине столбики термометров ночью опустятся до -10 градусов. В этот день не будет дождя и снега.

Сухая погода завершится на Западе 22 декабря. Тогда же отступят и ночные морозы. Столбики термометров не будут опускаться ниже -1 градуса. При этом под ногами возможна "каша", ведь с неба будет падать мокрый снег, а мороза не будет.

Сильных морозов в западных областях Украины в ближайшее время не обещают. Температура воздуха будет подниматься.