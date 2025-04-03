В Карпатах на горе Поп Иван фиксируют мороз и сильный ветер

Утром 3 апреля на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до 5 градусов мороза. На вершине фиксируют также сильный ветер, облачность и туман.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Горных спасателей Прикарпатья".

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Погода в Карпатах

Утром 3 апреля на горе Поп Иван облачно. Также там наблюдаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

По состоянию на 8:00 3 апреля 2025 года на горе Поп Иван Черногорский - облачно, туман. Ветер – северный, 17 метров в секунду, температура воздуха – 5 градусов,

– говорится в заметке.

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Напомним, что синоптик рассказала, что, по расчетам на 31 марта, уже на выходных, 5 – 6 апреля, в Украине ожидаются заливы холодного воздуха с северо-запада. Добавила, преимущественно это будет касаться западных и северных областей, частично центральных.

Она отметила, что определенное снижение температуры будет по всей территории Украины. Однако по Юго-Востоку оно будет не такое ощутимое.

По предварительным расчетам, снижение температуры, вероятнее всего, продержится до 9 апреля.