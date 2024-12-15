В Карпатах температура опустилась до -13 градусов

Утро 15 декабря на Поп Иване Черногорском принесло облака, туман и сильный ветер. Температура воздуха опустилась до -13 градусов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Горные спасатели Прикарпатья". Утром на горе Поп Иван царят суровые погодные условия.

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Суровая погода в Карпатах

По состоянию на 08:35 15 декабря 2024 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и ограниченная видимость. Ветер северо-западного направления достигает 13 метров в секунду. Температура воздуха держится на отметке -13 градусов.

Изза низкой температуры, сильный ветер и ограниченную видимость пребывание в горах является опасным. Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности, тщательной подготовки перед восхождением и отслеживания актуальных прогнозов погоды.

Непогода в Карпатах / Фото Горные спасатели Прикарпатья

По прогнозам синоптиков, в Карпатах в ближайшие дни возможны дальнейшие осадки, а температура будет оставаться низкой.

Туристов призывают быть внимательными и осторожными, избегать опасных маршрутов и в случае ухудшения погодных условий возвращаться в безопасные места.