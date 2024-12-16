Киев предупредили о сильном ветре: как долго будет удерживаться такая погода

Киев предупредили об опасных погодных явлениях во вторник, 17 декабря. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Поэтому в столице объявлен І уровень опасности (желтый). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Киевлян предупредили о сильном ветре

По прогнозу синоптиков, в Киеве ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров в секунду.

В КГГА отметили важность соблюдать правила безопасности в такую погоду:

не оставляйте машины под деревьями, рекламными щитами, электрическими столбами;

плотно закрывайте окна, двери и чердаки;

уберите с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.

"Будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", – написали там.

К слову, температура воздуха в столице ночью 16 декабря будет 1 – 3 градусов тепла, а днем 5 – 7.

Будет облачно и будет идти дождь.

"Несмотря на динамичное начало недели с порывами ветра и осадками, вторая его половина ожидается более спокойной", – говорят синоптики.