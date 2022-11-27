Мокрый снег и морозы в Киеве: водителей и пешеходов просят быть внимательными

В воскресенье, 27 ноября, синоптики прогнозируют новые снегопады. Кроме того, в понедельник возможен мокрый снег с дождем.

В столице прогнозируют снегопады и морозы. Как отмечают, с середины следующей недели температура опустится до -2 градусов днем и -5 градусов ночью.

Снегопады и туман: прогноз погоды в Украине на 27 ноября.

Коммунальщики готовы очищать дороги

По информации КГГА, "Киевавтодор" готов к смене погоды. Дорожная служба имеет 525 единиц основной и дополнительной техники, используемой для уборки снега и противогололедной обработки покрытия.

Городские власти призывают водителей быть внимательными на дорогах. Просят по возможности не выезжать на собственных авто во время снегопада.

В то же время, пешеходов просят быть осмотрительными и обязательно пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток.

Последние новости о погоде в Украине

Синоптики предупредили, что в декабре в Прикарпатье ударят морозы до -24 градусов ночью. Холодно будет и в соседних регионах.

Синоптик Станислав Щедрин сообщил, что никаких намеков на зиму в Украине не будет еще минимум неделю. Похолодание и снега, на прошлой неделе накрывшие Украину, не были окончательными.

27 ноября небольшой мокрый снег и дождь проходят в Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской и Николаевской областях.

По информации метеорологов, 27 ноября теплой погода будет в Крыму, южных и восточных областях, а также на Закарпатье и Полтавщине. Воздух здесь прогреется до 3 – 5 градусов.