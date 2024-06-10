Грозы, а местами град: синоптики прогнозируют непогоду в Киеве и области

Во вторник, 11 июня, синоптики прогнозируют непогоду в Киеве и области. В частности, специалисты предупреждают о грозах, а также о мощных шквалах ветра.

Поэтому, если вы собрались выходить из дома, обязательно захватите с собой зонтик. Несмотря на то, что обещают кратковременный дождь, температура воздуха в столице максимально достигнет 30 градусов тепла.

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В Киеве и области ожидаются грозы

В пресс-службе Украинского гидрометцентра сообщили, что завтра в Киеве облачно с прояснениями, а также кратковременные дожди.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью +15 – 20, днем +25-30; в Киеве ночью +18 – 20, днем +26 – 28", – заявили синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 11 июня грозы, днем местами по области град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Там отметили, что объявлен І уровень опасности, желтый.



11 июня в Киеве и области ожидаются грозы / Инфографика "Укргидрометцентра"

Прогноз погоды в Украине 11 июня