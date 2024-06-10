Грозы, а местами град: синоптики прогнозируют непогоду в Киеве и области
Источник:Украинский гидрометцентр
Во вторник, 11 июня, синоптики прогнозируют непогоду в Киеве и области. В частности, специалисты предупреждают о грозах, а также о мощных шквалах ветра.
Поэтому, если вы собрались выходить из дома, обязательно захватите с собой зонтик. Несмотря на то, что обещают кратковременный дождь, температура воздуха в столице максимально достигнет 30 градусов тепла.
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В Киеве и области ожидаются грозы
В пресс-службе Украинского гидрометцентра сообщили, что завтра в Киеве облачно с прояснениями, а также кратковременные дожди.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью +15 – 20, днем +25-30; в Киеве ночью +18 – 20, днем +26 – 28", – заявили синоптики.
Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 11 июня грозы, днем местами по области град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Там отметили, что объявлен І уровень опасности, желтый.
11 июня в Киеве и области ожидаются грозы / Инфографика "Укргидрометцентра"
Прогноз погоды в Украине 11 июня
- Синоптики прогнозируют, что в Украине завтра, 11 июня, будет облачно с прояснениями. Также, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, грозы; днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
- Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
- Температура ночью +15...+20 градусов; днем +25...+30, на Юге и Востоке до +34, в западных областях +21...+26 градусов.