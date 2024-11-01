Киев и область предупреждают о сильном ветре

Синоптики в субботу, 2 ноября, прогнозируют в Украине сильный ветер. В частности, об опасных метеорологических явлениях предупреждают Киев и Киевскую область.

Там объявлен І уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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На Киевщине ожидаются порывы до 20 метров в секунду

2 ноября ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

В КГГА предоставили рекомендации, как вести себя во время сильного ветра.

В частности, нужно ️плотно закрыть окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. ️

В случае необходимости стоит укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Также рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

какой будет погода в Киеве и области 2 ноября

В субботу в регионе будет облачно с прояснениями.

Также ожидается небольшой дождь.

Температура ночью и днем будет 5 – 10 градусов тепла; а в Киеве ночью и днем 8 – 10.

Прогноз погоды на 2 ноября / Фото Укргидрометцентра