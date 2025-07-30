Неблагоприятные погодные условия не покидают некоторые украинские регионы. Так, ухудшение погоды ожидается в Киеве и области.

На среду, 30 июля, для столичного региона объявили І уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 30 июля на Киевщине?

В Киеве и области 30 июля будет облачно с прояснениями.

Ветер будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Столбики термометров будут показывать днем 20 – 25 градусов тепла в области и 21 – 23 – в Киеве.

В то же время синоптики дали предупреждение об опасных метеорологических явлениях по региону. Прогнозируется значительный дождь и гроза.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отмечают в Укргидрометцентре.

К слову, в этот день из-за дождей, грозы, града и шквалов желтый уровень опасности также объявлен в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.