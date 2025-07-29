По данным синоптиков, неустойчивая погода с контрастными температурными показателями ожидается в течение недели до 3 августа, передает 24 Канал.
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Где будут комфортные +23, а где сильная жара +37?
По данным Укргидрометцентра, средняя температура по всей Украине 30 июля составит 21 – 23 градуса днем и 17 – 19 ночью. Такое значительное похолодание можно будет наблюдать в северных, западных и центральных областях.
В то же время Восток и Юг и дальше будут страдать от жары. Так, в южных регионах столбик термометра будет колебаться от 27 до 36 градусов.
В восточных областях будет от 31 до 37 градусов.
Где сильно будет заливать, где – немного, а где осадков не будет?
Гроза и сильные и долговременные ливни пройдут в Черниговской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. Тем временем кратковременные дожди и грозы ожидают Сумскую, Харьковскую, Запорожье, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую.
В западных областях будет небольшой дождь. Без осадков взамен останутся Одесская область, Крым, Донецкая и Луганская области.
Обратите внимание! В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами град и шквалы 15– 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).
Какая погода в областных центрах?
- Киев +21...+23;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +22...+24;
- Винница +22...+24;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +30...+32;
- Херсон +31...+33;
- Симферополь +34...+36;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +22...+24;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +29...+31;
- Днепр +31...+33;
- Запорожье +35...+37;
- Донецк +35...+37;
- Луганск +33...+35;
- Харьков +35...+37;
Прогноз погоды на 30 июля 2025 год / Скриншот