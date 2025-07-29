За даними синоптиків, нестійка погода з контрастними температурними показниками очікується впродовж тижня до 3 серпня, передає 24 Канал.

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За даними Укргідрометцентру, середня температура по всій Україні 30 липня становитиме 21 – 23 градуси вдень та 17 – 19 вночі. Таке значне похолодання можна буде спостерігати у північних, західних і центральних областях.

Водночас Схід та Південь і далі потерпатимуть від спеки. Так, у південних регіонах стовпчик термометра коливатиметься від 27 до 36 градусів.

У східних областях буде від 31 до 37 градусів.

Гроза та сильні і довготривалі зливи пройдуть у Чернігівській, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях. Тим часом короткочасні дощі і грози очікують на Сумщину, Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Полтавщину, Миколаївщину, Херсонщину.

У західних областях буде невеликий дощ. Без опадів натомість залишаться Одещина, Крим, Донеччина і Луганщина.

Зверніть увагу! У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень подекуди град та шквали 15– 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, жовтий).

  • Київ +21...+23;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львів +22...+24;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +21...+23;
  • Луцьк +22...+24;
  • Рівне +20...+22;
  • Житомир +22...+24;
  • Вінниця +22...+24;
  • Одеса +27...+29;
  • Миколаїв +30...+32;
  • Херсон +31...+33;
  • Сімферополь +34...+36;
  • Кропивницький +25...+27;
  • Черкаси +22...+24;
  • Чернігів +22...+24;
  • Суми +26...+28;
  • Полтава +29...+31;
  • Дніпро +31...+33;
  • Запоріжжя +35...+37;
  • Донецьк +35...+37;
  • Луганськ +33...+35;
  • Харків +35...+37;

прогноз погоди на 30 липня 2025 рік

Прогноз погоди на 30 липня 2025 рік / Скриншот