За даними синоптиків, нестійка погода з контрастними температурними показниками очікується впродовж тижня до 3 серпня, передає 24 Канал.

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Де будуть комфортні +23, а де сильна спека +37?

За даними Укргідрометцентру, середня температура по всій Україні 30 липня становитиме 21 – 23 градуси вдень та 17 – 19 вночі. Таке значне похолодання можна буде спостерігати у північних, західних і центральних областях.

Водночас Схід та Південь і далі потерпатимуть від спеки. Так, у південних регіонах стовпчик термометра коливатиметься від 27 до 36 градусів.

У східних областях буде від 31 до 37 градусів.

Де сильно заливатиме, де – трохи, а де опадів не буде?

Гроза та сильні і довготривалі зливи пройдуть у Чернігівській, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях. Тим часом короткочасні дощі і грози очікують на Сумщину, Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Полтавщину, Миколаївщину, Херсонщину.

У західних областях буде невеликий дощ. Без опадів натомість залишаться Одещина, Крим, Донеччина і Луганщина.

Зверніть увагу! У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень подекуди град та шквали 15– 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, жовтий).

Яка погода в обласних центрах?

Київ +21...+23;

Ужгород +22...+24;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +21...+23;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +22...+24;

Рівне +20...+22;

Житомир +22...+24;

Вінниця +22...+24;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +30...+32;

Херсон +31...+33;

Сімферополь +34...+36;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +22...+24;

Чернігів +22...+24;

Суми +26...+28;

Полтава +29...+31;

Дніпро +31...+33;

Запоріжжя +35...+37;

Донецьк +35...+37;

Луганськ +33...+35;

Харків +35...+37;

Прогноз погоди на 30 липня 2025 рік / Скриншот