На Киев и область надвигается непогода: могут быть проблемы со светом

Ночью 12 марта в Киеве и Киевской области ожидается сильный штормовой ветер. Поэтому в регионе объявили I (желтый) уровень опасности.

О непогоде предупреждают синоптики, Киевская городская военная администрация и Киевская ОВА. Порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Обратите внимание Штормовое предупреждение по всей стране: прогноз погоды на 12 марта.

Правила безопасности во время сильного ветра

В Киевской ОВА предупредили, что непогода может привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В КМВА гражданам напомнили основные правила безопасности при сильном ветре. В частности:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре нужно спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

также надо избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также жителям столицы напомнили, что если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по номеру (044) 272-40-18.

Укргидрометцентр объявил по всей Украине штормовое предупреждение на 12 марта из-за сильного ветра. Порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду ожидают во всех регионах страны.