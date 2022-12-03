Киев замело снегом

Так, специальная техника "Киевавтодора" обрабатывает магистрали, проспекты и улицы, особенно с брусчаткой. Мосты и развязки обрабатывают противогололедными материалами. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам городского головы, в настоящее время на улицах столицы работает 134 единицы техники.

Обращаюсь к водителям: будьте осторожны и внимательны за рулем. Соблюдайте скоростной режим, не паркуйте автомобили вдоль обочины, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники,

– призвал Кличко.

Он также обратился к пешеходам – "прошу быть осторожными в темное время суток и не забывать носить одежду со светоотражающими элементами".

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Обратите внимание: в воскресенье, 4 декабря, в большинстве областей Украины будет сухая и морозная погода . Ветер будет порывистый и сильный. Наташа Диденко пишет, что ночная температура воздуха ожидается в пределах -5...-10 градусов, дневная -1...-5 градусов.

Киев понемногу приближается к плановым отключениям света

Регулировщики обязаны корректировать движение транспорта на дорогах, когда нет света. Оккупанты нанесли серьезные разрушения энергосистеме страны, однако даже отсутствие электричества и тепла не могут сломать дух украинцев.

Хорошими новостями обрадовали в Киевской городской военной администрации. Представители рассказали, что в столице увеличили предел на потребление электроэнергии.

Таким образом, Киев постепенно приближается к плановым отключениям. В то же время, местных просят бережно пользоваться электричеством и не включать все приборы сразу, чтобы лишний раз не напрягать сети.

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