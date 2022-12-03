Київ замело снігом
Так, спеціальна техніка "Київавтодору" обробляє магістралі, проспекти та вулиці, особливо з покриттям із бруківки. Мости та розв'язки обробляють протиожеледними матеріалами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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За словами міського голови, наразі на вулицях столиці працює 134 одиниці техніки.
Звертаюся до водіїв: будьте обережними та уважними за кермом. Дотримуйтеся швидкісного режиму, не паркуйте автівки вздовж узбіч, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки,
– закликав Кличко.
Він також звернувся до пішоходів – "прошу бути обережними в темний час доби й не забувати носити одяг зі світловідбивальними елементами".
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Київ потроху наближається до планових відключень світла
- Регулювальники зобов'язані корегувати рух транспорту на дорогах, коли немає світла. Окупанти завдали серйозних руйнувань енергосистемі країни, однак навіть відсутність електрики та тепла не можуть зламати дух українців.
- Хорошими новинами порадували у Київській міській військовій адміністрації. Представники розповіли, що у столиці збільшили ліміт на споживання електроенергії.
- Таким чином, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас місцевих просять ощадливо користуватися електрикою і не вмикати всі прилади одразу, щоб зайвий раз не напружувати мережі.
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