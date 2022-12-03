Київ замело снігом

Так, спеціальна техніка "Київавтодору" обробляє магістралі, проспекти та вулиці, особливо з покриттям із бруківки. Мости та розв'язки обробляють протиожеледними матеріалами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами міського голови, наразі на вулицях столиці працює 134 одиниці техніки.

Звертаюся до водіїв: будьте обережними та уважними за кермом. Дотримуйтеся швидкісного режиму, не паркуйте автівки вздовж узбіч, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки,

– закликав Кличко.

Він також звернувся до пішоходів – "прошу бути обережними в темний час доби й не забувати носити одяг зі світловідбивальними елементами".

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Зверніть увагу: у неділю, 4 грудня, у більшості областей України буде суха та морозна погода. Вітер буде поривчастий та сильний. Наталка Діденко пише, що нічна температура повітря очікується в межах -5...-10 градусів, денна -1...-5 градусів.

Київ потроху наближається до планових відключень світла

Регулювальники зобов'язані корегувати рух транспорту на дорогах, коли немає світла. Окупанти завдали серйозних руйнувань енергосистемі країни, однак навіть відсутність електрики та тепла не можуть зламати дух українців.

Хорошими новинами порадували у Київській міській військовій адміністрації. Представники розповіли, що у столиці збільшили ліміт на споживання електроенергії.

Таким чином, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас місцевих просять ощадливо користуватися електрикою і не вмикати всі прилади одразу, щоб зайвий раз не напружувати мережі.

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