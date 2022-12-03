Наталка Діденко пише, що нічна температура повітря очікується в межах -5...-10 градусів, денна -1...-5 градусів.
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Яка погода буде по Україні 4 грудня
У західній частині та на півдні України буде найтепліше: вночі та вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Вітер у неділю у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів. Діденко уточнила, що 15 – 20 метрів за секунду, а в Приазов'ї до 22 метрів за секунду.
У Києві неділя очікується холодною, вночі -5...-8 градусів, вдень передбачається -1..-3 градуси.
Хоча опадів у столиці й не буде, проте може дошкуляти рвучкий вітер до 10-12 метрів за секунду - одягайтеся завтра щільніше та тепліше,
– написала Наталка Діденко.
Прогноз погоди вдень по областях від Укргідрометцентру
- Ужгород – +5...+7
- Львів – 0...+1
- Івано-Франківськ – -1...+1
- Тернопіль – -1...+1
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – --1...+1
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – -1...+1
- Житомир – -3...-1
- Вінниця – -3...-1
- Одеса – +1...+1
- Миколаїв – 0...-2
- Херсон – +1...+1
- Сімферополь – +3…+5
- Кропивницький – -3…-1
- Черкаси – -3…-1
- Чернігів – -3…-1
- Суми – -3...-1
- Полтава – -4...-2
- Дніпро – 0…-2
- Запоріжжя – -3...-1
- Донецьк – -7...-5
- Луганськ – -9...-7
- Харків – -4...-2
- Київ – -3...1