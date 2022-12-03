Наталка Діденко пише, що нічна температура повітря очікується в межах -5...-10 градусів, денна -1...-5 градусів.

До теми Якою буде зима в Україні й чи чекати лютого холоду

Яка погода буде по Україні 4 грудня

У західній частині та на півдні України буде найтепліше: вночі та вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Вітер у неділю у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів. Діденко уточнила, що 15 – 20 метрів за секунду, а в Приазов'ї до 22 метрів за секунду.

У Києві неділя очікується холодною, вночі -5...-8 градусів, вдень передбачається -1..-3 градуси.

Хоча опадів у столиці й не буде, проте може дошкуляти рвучкий вітер до 10-12 метрів за секунду - одягайтеся завтра щільніше та тепліше,

– написала Наталка Діденко.

Прогноз погоди вдень по областях від Укргідрометцентру