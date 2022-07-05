Порывы ветра в столице будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В то же время воздух все равно будет жарким – +31...+33 градуса.

Актуально Грозы на Западе и жара на Юге Украины: прогноз погоды на 5 июля.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины,

– отметили в КГГА.

Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить специальная техника "Киевавтодора".

Куда звонить в экстренных ситуациях

При подтоплении проезжей части или тротуаров звоните по телефону 044 284 74 19;

при падении деревьев или ветвей, травмировании людей, звоните на линию 101 или 103.

Гроза накроет столицу только к вечеру

По словам синоптика Наталки Диденко, четверг в Киеве будет самым жарким днем перед похолоданием. Воздух будет сухим, а столбики термометров будут колебаться в пределах +32...+34 градуса. Лишь к вечеру атмосферный фронт принесет грозовые дожди.

Такое существенное изменение погоды будет сопровождаться, кроме похолодания, гроз, порывистого ветра, еще и скачками атмосферного давления. Также на завтра обещают магнитные бури,

– отметила Диденко.

К слову, грозы 6 июля накроют не только Киев. Осадки также прогнозируются во всех западных областях Украины.

К теме смотрите видео о том, что делать во время грозы: