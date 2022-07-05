Пориви вітру у столиці сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Водночас повітря все одно буде спекотним – +31...+33 градусів.

Актуально Грози на Заході та спека на Півдні України: прогноз погоди на 5 липня

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна, триматися якомога далі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки,

– наголосили у КМДА.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спеціальна техніка "Київавтодору".

Куди дзвонити в екстрених ситуаціях

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів телефонуйте за номером 044 284 74 19;

при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей, дзвоніть на лінії 101 або 103.

Гроза накриє столицю лише надвечір

За словами синоптикині Наталки Діденко, четвер у Києві буде найспекотнішим днем перед похолоданням. Повітря буде сухим, а стовпчики термометрів коливатимуться у межах +32...+34 градусів. Лише надвечір атмосферний фронт принесе грозові дощі.

Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься, окрім похолодання, гроз, поривчастого вітру, ще й стрибками атмосферного тиску. Також на завтра обіцяють завітати на Землю магнітні бурі,

– зазначила Діденко.

До речі, грози 6 липня накриють не лише Київ. Опади також прогнозують у всіх західних областях України.

До теми дивіться відео про те, що робити під час грози: