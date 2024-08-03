Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра. В то же время первые выходные августа будут дождливыми и в других регионах нашей страны.

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Циклон в Киеве

В субботу, 3 августа в Киеве и области прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не будет, однако уже днем киевлянам стоит рассчитывать на кратковременный дождь, местами с грозой.

Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью не будет превышать +13...+18, днем же будет достигать +20...+25. Непосредственно в Киеве ночью будет +15...+17, днем воздух прогреется до +22...+24.

В понедельник, по прогнозам синоптиков, циклон сместится на восток, поэтому осадки прекратятся. Однако жителям Киева следует готовиться к восстановлению облачности и осадков во вторник, когда ожидается перемещение еще одного атмосферного фронта.

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