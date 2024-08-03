Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру. Водночас перші вихідні серпня будуть дощовими й в інших регіонах нашої країни.

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Циклон у Києві

У суботу, 3 серпня у Києві та області прогнозується мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, проте вже вдень киянам варто розраховувати на короткочасний дощ, подекуди з грозою.

Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура по області вночі не перевищуватиме +13...+18, вдень же сягатиме +20...+25. Безпосередньо у Києві вночі буде +15...+17, вдень повітря прогріється до +22...+24.

У понеділок, за прогнозами синоптиків, циклон зміститься на схід, тому опади припиняться. Однак жителям Києва слід готуватися до відновлення хмарності та опадів у вівторок, коли очікується переміщення ще одного атмосферного фронту.

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