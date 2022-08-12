Так, 12 августа в Киеве прогнозируют сильную грозу. Людей призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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На местах возможных подтоплений будут дежурить коммунальщики

Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

Всего предприятия "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. Среди них мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Справка: в случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую: 044-284-74-19. При падении деревьев/ветвей или при травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Непогода будет по всей Украине

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что будет дождь по всей территории Украины. В целом в украинских городах сегодня будет достаточно прохладно.

Дожди будут ходить хаотично – в разное время суток и разной интенсивности. Самый высокий градус температурный столбик будет показывать в Луганской области, а самый низкий – в Прикарпатье, а именно в Ивано-Франковской области.

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