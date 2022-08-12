Так, 12 серпня у Києві прогнозують сильну грозу. Людей закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

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На місцях можливих підтоплень чергуватимуть комунальники

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Загалом підприємства "Київавтодору" мають 91 одиницю спецтехніки й спецзасобів для ремонту та очищення системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, помпові станції.

Довідка: у випадку підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19. Натомість при падінні дерев/гілок чи при травмуванні людей негайно інформуйте екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Негода буде по всій Україні

Раніше Укргідрометцентр попереджав, що дощитиме по всій території України. Загалом в українських містах сьогодні буде доволі прохолодно.

Дощі ходитимуть хаотично – в різний час доби й різної інтенсивності. Найвищий градус температурний стовпчик показуватиме на Луганщині, а найнижчий – на Прикарпатті, а саме в Івано-Франківській області.

Важливо – звернення науковців через ЗАЕС: дивіться відео