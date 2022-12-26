Киев накрыл самый настоящий снегопад: сказочные кадры из столицы

Сегодня в Киеве начался снегопад. Местные жители с радостью публикуют фото и видео заснеженной столицы, а коммунальщики приступают к работе.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до 00:00. Коммунальщики уже подготовили спецтехнику и ждут, пока на улицах станет меньше машин.

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Киев заснежило

В Киеве падает красивый снег и будет продолжать падать ближайшие несколько часов. Это идеальное время, чтобы прогуляться по столичным улицам.

В городе началась обработка улиц

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице идет снег и дорожники приступили к превентивной обработке улиц противогололедными средствами.

Ночью, когда дороги будут свободны, коммунальщики планируют привлечь к работе 276 единиц спецтехники. В зависимости от интенсивности осадков количество снегоуборочной техники будет корректироваться.

Прогноз погоды в Киеве на завтра.

Сегодня, 26 декабря, в Киеве на протяжении всего дня небо было покрыто облаками. Осадков не было, а вечером пошел снег.

27 декабря в столице погода будет пасмурной. Синоптики прогнозируют, что ночью ожидается сильный дождь, который к утру должен ослабеть. Днем он снова усилится, но к вечеру должен прекратиться.