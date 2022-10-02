Российский флот не информируем, пусть тонут: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

В Одесской области объявили штормовое предупреждение. Местных жителей призывают быть осмотрительными.

Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, синоптики прогнозируют в области сильный ветер.

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В Одесской области объявили штормовое предупреждение

Братчук рассказал, что ночью 3 октября в Одессе и области ожидают северо-западный ветер, который будут сопровождать порывы со скоростью 15 – 18 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий, Одесская мэрия призвала одесситов и гостей города быть бдительными, а также максимально ограничить перемещение и поездки по городу. Особенно эта просьба касается пожилых людей, детей и беременных женщин.

М*скальский флот не информируем, пусть утонут вражины,

– подытожил представитель Одесской ОВА.

Заметим, что в оперативном командовании "Юг" 2 октября рассказали, что состав и положение корабельной группировки захватчиков существенных изменений не претерпели.

В Черном море вдоль южного побережья Крыма маневрируют 8 вражеских кораблей и катеров.

Еще 3 надводных ракетоносителя, снаряженные "Калибрами", находятся в готовности к применению 24 крылатых ракет.

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