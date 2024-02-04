Опасный ветер, дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 5 февраля

Погода в Украине в понедельник, 5 февраля, будет облачной с прояснениями. Почти на всей территории Украины будет сильный ветер.

В Украине объявили о 1 уровне опасности, то есть желтый. На Западе и Юге днем местами порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

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Какой будет погода в регионах Украины

На всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Ветер будет западный и северо-западный ориентировочно 7 – 12 метров в секунду.

Во всех регионах страны, кроме Закарпатья, порывы будут достигать 17 – 22 метров в секунду. На Западе и Юге днем местами 25 метров в секунду.

Ночью будет от 4 тепла до 1 градуса мороза, днем – 2 – 7 градусов тепла. На Закарпатье и на Юге 6 – 11 градусов тепла.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. В частности, и уровень опасности, то есть желтый.

5 февраля в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 17 – 22 метров в секунду, на Западе и Юге днем местами 25 метров в секунду,

– объяснили синоптики.

В Киевской области прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами может быть дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 – 22 метра в секунду.

Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 2 – 7 градуса тепла. В Киеве ночью 1 – 3 градуса тепла, днем 4 – 6 градусов тепла,

– рассказали в Укргидрометцентре.

Там объяснили, что погода может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +4...+6

Ужгород – +9...+11

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – +10...+12

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Прогноз погоды на 5 февраля / Фото Укргидрометцентр