Опасный ветер, дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 5 февраля

4 февраля 2024, 15:22
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 5 февраля, будет облачной с прояснениями. Почти на всей территории Украины будет сильный ветер.

В Украине объявили о 1 уровне опасности, то есть желтый. На Западе и Юге днем местами порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

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Какой будет погода в регионах Украины

На всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Ветер будет западный и северо-западный ориентировочно 7 – 12 метров в секунду.

Во всех регионах страны, кроме Закарпатья, порывы будут достигать 17 – 22 метров в секунду. На Западе и Юге днем местами 25 метров в секунду.

Ночью будет от 4 тепла до 1 градуса мороза, днем – 2 – 7 градусов тепла. На Закарпатье и на Юге 6 – 11 градусов тепла.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. В частности, и уровень опасности, то есть желтый.

5 февраля в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 17 – 22 метров в секунду, на Западе и Юге днем местами 25 метров в секунду,
– объяснили синоптики.

В Киевской области прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами может быть дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 – 22 метра в секунду.

Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 2 – 7 градуса тепла. В Киеве ночью 1 – 3 градуса тепла, днем 4 – 6 градусов тепла,
– рассказали в Укргидрометцентре.

Там объяснили, что погода может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – +4...+6
  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +10...+12
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +7...+9
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +4...+6
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +6...+8
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +2...+4

Прогноз погоды на 5 февраля / Фото Укргидрометцентр

Автор: Діана Квасневська