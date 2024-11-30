Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Смотрите также Какой будет погода в первые дни зимы в Украине

Чем удивит погода в Украине 1 декабря

Так, 1 декабря в Украине осадков не прогнозируется. По всей стране, кроме юго-восточной части, туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью и днем будет колебаться в пределах от -2 до +3. Ночью в Карпатах +1...+6 мороза, днем в западных областях и на крайнем Юге страны +3...+8.

Температура в крупных городах

Киев +1...+3

Ужгород +7...+9

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +4...+6

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +3...+5

Луцк +4...+6

Ровно +3...+5

Житомир 0...+2

Винница -1...+1

Одесса +3...+5

Николаев +3...+5

Херсон +3....+5

Симферополь +3...+5

Кропивницкий -1...+1

Черкассы -1...+1

Чернигов -1...+1

Сумы -1...+1

Полтава -1...+1

Днепр -1...+1

Запорожье +1....+3

Донецк 0...+2

Луганск 0...+2

Харьков -1...+1

Погода в Украине 1 декабря 2024 года / Фото Укргидрометцентр