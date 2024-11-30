Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Чим здивує погода в Україні 1 грудня

Так, 1 грудня в Україні опадів не прогнозується. По всій країні, окрім південно-східної частини, туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі та вдень коливатиметься в межах від -2 до +3. Вночі в Карпатах +1...+6 морозу, вдень у західних областях та на крайньому Півдні країни +3...+8.

Температура у великих містах

  • Київ +1...+3
  • Ужгород +7...+9
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +4...+6
  • Чернівці +5...+7
  • Хмельницький +3...+5
  • Луцьк +4...+6
  • Рівне +3...+5
  • Житомир 0...+2
  • Вінниця -1...+1
  • Одеса +3...+5
  • Миколаїв +3...+5
  • Херсон +3...+5
  • Сімферополь +3...+5
  • Кропивницький -1...+1
  • Черкаси -1...+1
  • Чернігів -1...+1
  • Суми -1...+1
  • Полтава -1...+1
  • Дніпро -1...+1
  • Запоріжжя +1...+3
  • Донецьк 0...+2
  • Луганськ 0...+2
  • Харків -1...+1

Погода в Україні 1 грудня

Погода в Україні 1 грудня 2024 року / Фото Укргідрометцентр