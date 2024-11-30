Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Чим здивує погода в Україні 1 грудня
Так, 1 грудня в Україні опадів не прогнозується. По всій країні, окрім південно-східної частини, туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі та вдень коливатиметься в межах від -2 до +3. Вночі в Карпатах +1...+6 морозу, вдень у західних областях та на крайньому Півдні країни +3...+8.
Температура у великих містах
- Київ +1...+3
- Ужгород +7...+9
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +4...+6
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +3...+5
- Луцьк +4...+6
- Рівне +3...+5
- Житомир 0...+2
- Вінниця -1...+1
- Одеса +3...+5
- Миколаїв +3...+5
- Херсон +3...+5
- Сімферополь +3...+5
- Кропивницький -1...+1
- Черкаси -1...+1
- Чернігів -1...+1
- Суми -1...+1
- Полтава -1...+1
- Дніпро -1...+1
- Запоріжжя +1...+3
- Донецьк 0...+2
- Луганськ 0...+2
- Харків -1...+1
Погода в Україні 1 грудня 2024 року / Фото Укргідрометцентр