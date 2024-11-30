Так, какой погоды ждать в начале декабря, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на начало декабря в Украине

Синоптики прогнозировали, что 1 – 3 декабря погода в Украине будет без осадков. В воскресенье и понедельник, кроме Юго-Востока, во вторник местами в западных областях ожидается туман.

Температура ночью и днем от +3 градусов до -4 градусов, в Карпатах ночью -1 – -8 градусов, в южной части и западных областях днем +2 – +8 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 1 – 3 декабря / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, синоптик Наталья Птуха рассказывала, что по прогнозам мировых прогностических центров и анализам специалистов Укргидрометцентра, декабрь ожидается близким к норме.