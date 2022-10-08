Лето среди осени: где в Украине 1 ноября температура поднимется до +20 градусов

Погода на территории нашей страны продолжит удивлять. 1 ноября в 2 городах Украины температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Такую теплую погоду обещают синоптики в Днепре и Запорожье. Так что жителям этих городов не стоит прятать более легкую одежду далеко в шкаф, ведь она еще понадобится.

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В конце октября в Днепре похолодает. Столбики термометров днем опустятся до +13...+16 градусов. Но уже 1 ноября погода кардинально изменится. Температура воздуха прогреется до +20 градусов. Небо будет преимущественно облачным, но кое-где с прояснениями. Возможен мелкий дождь.

Во второй день ноября погода все еще будет теплой. Столбики термометров покажут +19 градусов. Уже в последующие дни температура будет опускаться до +12…+15 градусов.

В Запорожье погода будет еще лучше, ведь никакого дождя там не прогнозируют.

К слову, 1 ноября тепло будет и в Херсоне. Там обещают +19 градусов. В общей сложности всю первую неделю месяца в городе будет по-осеннему тепло и солнечно. В среднем температура воздуха будет +15...+17 градусов. Небо будет солнечным и ясным.

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Заметим, что жителям других городов так не повезет. В Киеве 1 ноября прогнозируется сильный дождь и +14 градусов, во Львове – +11 градусов и мелкие осадки, в Виннице – +13 градусов.