Несколько областей накроет небольшой дождь: прогноз погоды на 10 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в понедельник 10 июля будет облачной и теплой. В нескольких регионах нашего государства местами возможны дожди, поэтому, выходя из дома, нужно обязательно взять с собой зонт.
Остальные области Украины погода будет радовать солнечными лучами и приятной летней жарой. Существенных осадков по всей Украине не прогнозируют.
Смотрите также Будет лить как из ведра: Украину накроют еще большие дожди, в каких областях будет бурлить непогода
Какая будет погода в Украине 10 июля
Температура по всем областям нашей страны будет оставаться такой же, как и в предыдущие дни. Днем она будет колебаться от +22 до +29 градусов в зависимости от региона.
На Западе погода будет облачной, а температура будет от +23 до +29 градусов. Жарче всего на этот раз будет на Закарпатье, ведь там будет от +27 до +29 градусов, поэтому жителям этой области нужно позаботиться о головном уборе и бутылочке питьевой воды. Кратковременные дожди пройдут Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областями.
На Севере и в Центре нашего государства также пройдут небольшие осадки. Температура в этих регионах будет колебаться от +22 до +26 градусов. Скорость ветра в этих регионах составит от 7 до 12 метров в секунду.
Осадки минуют Восток и Юг нашего государства. Там прогнозируют переменную облачность, а температура будет от +23 до +29 градусов. Теплее всего на этот раз будет в Одесской и Херсонской областях, ведь температура там будет от +27 до +29 градусов.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +22...+24
Ужгород – +27...+29
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24…+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +27...+29
Николаев – +26...+28
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +23...+25
Сумы – +22...+24
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +26...+28
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25