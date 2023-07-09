Несколько областей накроет небольшой дождь: прогноз погоды на 10 июля

Погода в понедельник 10 июля будет облачной и теплой. В нескольких регионах нашего государства местами возможны дожди, поэтому, выходя из дома, нужно обязательно взять с собой зонт.

Остальные области Украины погода будет радовать солнечными лучами и приятной летней жарой. Существенных осадков по всей Украине не прогнозируют.

Смотрите также Будет лить как из ведра: Украину накроют еще большие дожди, в каких областях будет бурлить непогода

Какая будет погода в Украине 10 июля

Температура по всем областям нашей страны будет оставаться такой же, как и в предыдущие дни. Днем она будет колебаться от +22 до +29 градусов в зависимости от региона.

На Западе погода будет облачной, а температура будет от +23 до +29 градусов. Жарче всего на этот раз будет на Закарпатье, ведь там будет от +27 до +29 градусов, поэтому жителям этой области нужно позаботиться о головном уборе и бутылочке питьевой воды. Кратковременные дожди пройдут Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областями.

На Севере и в Центре нашего государства также пройдут небольшие осадки. Температура в этих регионах будет колебаться от +22 до +26 градусов. Скорость ветра в этих регионах составит от 7 до 12 метров в секунду.

Осадки минуют Восток и Юг нашего государства. Там прогнозируют переменную облачность, а температура будет от +23 до +29 градусов. Теплее всего на этот раз будет в Одесской и Херсонской областях, ведь температура там будет от +27 до +29 градусов.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +22...+24

Ужгород – +27...+29

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24…+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +23...+25

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +26...+28

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25



Прогноз погоды на 10 июля. / Карта Укргидрометцентра.