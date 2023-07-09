Решту областей України погода тішитиме сонячними променями та приємною літньою спекою. Суттєвих опадів по всій Україні – не прогнозують.
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Якою буде погода в Україні 10 липня
Температура по всіх областях нашої країни лишатиметься такою ж, як і у попередні дні. Вдень вона коливатиметься від +22 до +29 градусів у залежності від регіону.
На Заході погода буде хмарною, а температура сягатиме від +23 до +29 градусів. Найспекотніше цього разу буде на Закарпатті, адже там буде від +27 до +29 градусів, тому жителям цієї області треба подбати про головний убір та пляшечку питної води. Короткочасні невеличкі дощі пройдуть Рівненською, Тернопільською та Хмельницькою областями.
На Півночі та у Центрі нашої держави також пройдуть невеликі опади. Температура у цих регіонах коливатиметься від +22 до +26 градусів. Швидкість вітру в цих регіонах сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.
Опади оминуть Схід та Південь нашої держави. Там прогнозують мінливу хмарність, а температура сягатиме від +23 до +29 градусів. Найтепліше цього разу буде в Одеській та Херсонській областях, адже температура там буде від +27 до +29 градусів..
Температура в обласних центрах України
Київ – +22...+24
Ужгород – +27...+29
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +22...+24
Вінниця – +23...+25
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +23...+25
Суми – +22...+24
Полтава – +22...+24
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +23...+25
Прогноз погоди на 10 липня / Карта Укргідрометцентру