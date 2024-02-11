Весна напоминает о себе: какой будет погода в Украине 12 февраля

Погода в понедельник 12 февраля будет еще теплее, чем днем ранее. Однако во многих регионах будет туман.

Синоптики рассказали, что в целом в Украине будет облачно с прояснениями. В некоторых областях пройдут незначительные осадки. Ветер будет преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 12 февраля

Согласно прогнозу, в Украине в понедельник пройдет небольшой дождь. В большинстве западных, северных, ночью в южных и центральных областей без существенных осадков.

Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей ожидается туман, на дорогах местами гололедица.

Важно! Ночью и утром 12 февраля в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Температура ночью составит 2 – 7 градусов тепла, на побережье морей 6 – 11 градусов. Днем будет 7 – 12 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны – до 15 градусов.

Днем погода в областных центрах будет такой:

Киев – +8...+10

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – 10...+12

Винница – +11...+13

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +7...+9

Сумы – +7...+9

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +11...+13

Луганск – +8...+10

Харьков – +8...+10

Прогноз погоды в Киеве

В столице тоже будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не будет. Температура в Киеве ночью будет 3 – 5 градусов тепла, днем 8 – 10 градусов.

А вот по области – 2 – 7 градусов тепла ночью и 7 – 12 градусов днем.