Весна напоминает о себе: какой будет погода в Украине 12 февраля

11 февраля 2024, 14:57
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в понедельник 12 февраля будет еще теплее, чем днем ранее. Однако во многих регионах будет туман.

Синоптики рассказали, что в целом в Украине будет облачно с прояснениями. В некоторых областях пройдут незначительные осадки. Ветер будет преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 12 февраля

Согласно прогнозу, в Украине в понедельник пройдет небольшой дождь. В большинстве западных, северных, ночью в южных и центральных областей без существенных осадков.

Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей ожидается туман, на дорогах местами гололедица.

Важно! Ночью и утром 12 февраля в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Температура ночью составит 2 – 7 градусов тепла, на побережье морей 6 – 11 градусов. Днем будет 7 – 12 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны – до 15 градусов.

Днем погода в областных центрах будет такой:

  • Киев – +8...+10
  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – 10...+12
  • Винница – +11...+13
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +11...+13
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +14...+16
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +10...+12
  • Чернигов – +7...+9
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +10...+12
  • Днепр – +10...+12
  • Запорожье – +10...+12
  • Донецк – +11...+13
  • Луганск – +8...+10
  • Харьков – +8...+10

Прогноз погоды в Киеве

В столице тоже будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не будет. Температура в Киеве ночью будет 3 – 5 градусов тепла, днем 8 – 10 градусов.

А вот по области – 2 – 7 градусов тепла ночью и 7 – 12 градусов днем.

Автор: Анастасія Кушпіт