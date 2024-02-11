Весна напоминает о себе: какой будет погода в Украине 12 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в понедельник 12 февраля будет еще теплее, чем днем ранее. Однако во многих регионах будет туман.
Синоптики рассказали, что в целом в Украине будет облачно с прояснениями. В некоторых областях пройдут незначительные осадки. Ветер будет преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду.
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Прогноз погоды на 12 февраля
Согласно прогнозу, в Украине в понедельник пройдет небольшой дождь. В большинстве западных, северных, ночью в южных и центральных областей без существенных осадков.
Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей ожидается туман, на дорогах местами гололедица.
Важно! Ночью и утром 12 февраля в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Температура ночью составит 2 – 7 градусов тепла, на побережье морей 6 – 11 градусов. Днем будет 7 – 12 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны – до 15 градусов.
Днем погода в областных центрах будет такой:
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +11...+13
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +11...+13
- Ровно – +11...+13
- Житомир – 10...+12
- Винница – +11...+13
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +14...+16
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +7...+9
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +10...+12
- Днепр – +10...+12
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +11...+13
- Луганск – +8...+10
- Харьков – +8...+10
Прогноз погоды в Киеве
В столице тоже будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не будет. Температура в Киеве ночью будет 3 – 5 градусов тепла, днем 8 – 10 градусов.
А вот по области – 2 – 7 градусов тепла ночью и 7 – 12 градусов днем.