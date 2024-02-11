Синоптики розповіли, що загалом в Україні буде хмарно з проясненнями. У деяких областях пройдуть незначні опади. Вітер буде переважно південний, 7 – 12 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на 12 лютого
Згідно з прогнозом, в Україні в понеділок пройде невеликий дощ. В більшості західних, північних, вночі у південних та центральних областей без істотних опадів.
Вночі та зранку у північних, східних та більшості центральних областей очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця.
Температура вночі становитиме 2 – 7 градусів тепла, на узбережжі морів 6 – 11 градусів. Вдень буде 7 – 12 градусів тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни – до 15 градусів.
Вдень погода в обласних центрах буде такою:
- Київ – +8…+10
- Ужгород – +12…+14
- Львів – +12…+14
- Івано-Франківськ – +11…+13
- Тернопіль – +11…+13
- Чернівці – +12…+14
- Хмельницький – +11…+13
- Луцьк – +11…+13
- Рівне – +11…+13
- Житомир – 10…+12
- Вінниця – +11…+13
- Одеса – +11…+13
- Миколаїв – +11…+13
- Херсон – +11…+13
- Сімферополь – +14…+16
- Кропивницький – +12…+14
- Черкаси – +10…+12
- Чернігів – +7…+9
- Суми – +7…+9
- Полтава – +10…+12
- Дніпро – +10…+12
- Запоріжжя – +10…+12
- Донецьк – +11…+13
- Луганськ – +8…+10
- Харків – +8...+10
Прогноз погоди у Києві
У столиці теж буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не буде. Температура у Києві вночі буде 3 – 5 градусів тепла, вдень 8 – 10 градусів.
А ось по області – 2 – 7 градусів тепла вночі та 7 – 12 градусів вдень.