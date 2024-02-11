Синоптики розповіли, що загалом в Україні буде хмарно з проясненнями. У деяких областях пройдуть незначні опади. Вітер буде переважно південний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 12 лютого

Згідно з прогнозом, в Україні в понеділок пройде невеликий дощ. В більшості західних, північних, вночі у південних та центральних областей без істотних опадів.

Вночі та зранку у північних, східних та більшості центральних областей очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі становитиме 2 – 7 градусів тепла, на узбережжі морів 6 – 11 градусів. Вдень буде 7 – 12 градусів тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни – до 15 градусів.

Вдень погода в обласних центрах буде такою:

  • Київ – +8…+10
  • Ужгород – +12…+14
  • Львів – +12…+14
  • Івано-Франківськ – +11…+13
  • Тернопіль – +11…+13
  • Чернівці – +12…+14
  • Хмельницький – +11…+13
  • Луцьк – +11…+13
  • Рівне – +11…+13
  • Житомир – 10…+12
  • Вінниця – +11…+13
  • Одеса – +11…+13
  • Миколаїв – +11…+13
  • Херсон – +11…+13
  • Сімферополь – +14…+16
  • Кропивницький – +12…+14
  • Черкаси – +10…+12
  • Чернігів – +7…+9
  • Суми – +7…+9
  • Полтава – +10…+12
  • Дніпро – +10…+12
  • Запоріжжя – +10…+12
  • Донецьк – +11…+13
  • Луганськ – +8…+10
  • Харків – +8...+10

Погода в Україні 12 лютого

Прогноз погоди у Києві

У столиці теж буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не буде. Температура у Києві вночі буде 3 – 5 градусів тепла, вдень 8 – 10 градусів.

А ось по області – 2 – 7 градусів тепла вночі та 7 – 12 градусів вдень.