Температура около нуля и снегопады на Востоке: прогноз погоды в Украине на 12 февраля

11 февраля 2023, 14:41
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в субботу, 12 февраля, обещает осадки по всей Украине. Однако если в большинстве областей они будут несущественными, то восток государства и некоторые южные области ожидают мокрый снег и дожди.

Температура воздуха при этом будет держаться около нуля чуть ли не в каждой области Украины. Однако самая теплая погода порадует украинцев южных областей.

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Прогноз погоды на 12 февраля от Укргидрометцентра

Стоит отметить, что и в темное время синоптики не ожидают существенных морозов. Температура будет держаться в пределах от -4 до 0. Днем на Западе нашего государства ожидают от 0 до +3 градусов, и только в Закарпатской области воздух прогреется до +5.

На Севере температура ожидается в пределах -2 до +2, а на Востоке – от -2 до +3. Самым теплым воздух будет на Юге Украины, где днем не прогнозируют минусы на термометрах. Там температура будет колебаться от +3 до +5.

Погода в городах Украины 12 февраля

  • Киев – 0...+2
  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – -1...+1
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – 0...+2
  • Луцк – +1...+3
  • Ровно – +1...+3
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – -1...+1
  • Суммы – -2...0
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +1...+3
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -2...0


Погода в Украине 12 февраля / Данные Укргидрометцентр

Автор: Юлія Якубова