Температура около нуля и снегопады на Востоке: прогноз погоды в Украине на 12 февраля

Погода в Украине в субботу, 12 февраля, обещает осадки по всей Украине. Однако если в большинстве областей они будут несущественными, то восток государства и некоторые южные области ожидают мокрый снег и дожди.

Температура воздуха при этом будет держаться около нуля чуть ли не в каждой области Украины. Однако самая теплая погода порадует украинцев южных областей.

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Прогноз погоды на 12 февраля от Укргидрометцентра

Стоит отметить, что и в темное время синоптики не ожидают существенных морозов. Температура будет держаться в пределах от -4 до 0. Днем на Западе нашего государства ожидают от 0 до +3 градусов, и только в Закарпатской области воздух прогреется до +5.

На Севере температура ожидается в пределах -2 до +2, а на Востоке – от -2 до +3. Самым теплым воздух будет на Юге Украины, где днем не прогнозируют минусы на термометрах. Там температура будет колебаться от +3 до +5.

Погода в городах Украины 12 февраля

Киев – 0...+2

Ужгород – +3...+5

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Суммы – -2...0

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -2...0



Погода в Украине 12 февраля / Данные Укргидрометцентр