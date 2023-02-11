Температура около нуля и снегопады на Востоке: прогноз погоды в Украине на 12 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 12 февраля, обещает осадки по всей Украине. Однако если в большинстве областей они будут несущественными, то восток государства и некоторые южные области ожидают мокрый снег и дожди.
Температура воздуха при этом будет держаться около нуля чуть ли не в каждой области Украины. Однако самая теплая погода порадует украинцев южных областей.
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Прогноз погоды на 12 февраля от Укргидрометцентра
Стоит отметить, что и в темное время синоптики не ожидают существенных морозов. Температура будет держаться в пределах от -4 до 0. Днем на Западе нашего государства ожидают от 0 до +3 градусов, и только в Закарпатской области воздух прогреется до +5.
На Севере температура ожидается в пределах -2 до +2, а на Востоке – от -2 до +3. Самым теплым воздух будет на Юге Украины, где днем не прогнозируют минусы на термометрах. Там температура будет колебаться от +3 до +5.
Погода в городах Украины 12 февраля
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +3...+5
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – -1...+1
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – +1...+3
- Ровно – +1...+3
- Житомир – 0...+2
- Винница – 0...+2
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – -1...+1
- Суммы – -2...0
- Полтава – -1...+1
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +1...+3
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -2...0