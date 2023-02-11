Температура повітря при цьому триматиметься близько нуля ледь не у кожній області України. Однак найтепліша погода порадує українців південних областей.

Цікаво Чи буде в Україні рання весна: попередній прогноз синоптиків

Прогноз погоди на 12 лютого від Укргідрометцентру

Варто зазначити, що й у темну пору доби синоптики не очікують суттєвих морозів. Температура триматиметься в межах від -4 до 0. Вдень ж на Заході нашої держави очікують від 0 до +3 градусів, і лише у Закарпатській області повітря прогріється до +5.

На Півночі температура очікується в межах -2 до +2, а на Сході – від -2 до +3. Найтеплішим повітря буде на Півдні України, де вдень не прогнозують мінусів на термометрах. Там температура коливатиметься від +3 до +5.

Погода у містах України 12 лютого

Київ – 0...+2

Ужгород – +3...+5

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – -2...0

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -2...0



Погода в Україні 12 лютого / Дані Укргідрометцентр