Осенние дожди и грозы дальше идут по Украине: прогноз погоды на 12 октября
Источник:Укргидрометцентр
В субботу, 12 октября, небо над Украиной будет преимущественно облачным. В подавляющей части областей прогнозируются дожди, а кое-где даже грозы.
Если в пятницу осадки были преимущественно в западной части страны, то уже на следующий день они переместятся в центральные регионы. Какой будет погода 12 октября согласно прогнозу Укргидрометцентра, передает 24 Канал.
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Какой будет погода в регионах Украины
Так, в Украине кроме востока и запада, умеренные, в большинстве областей значительные дожди. В центральных и южных областях местами грозы.
Ветер юго-восточный, на Правобережье преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью в западных и восточных областях будет опускаться до +3...+8. На остальной территории +9...+14, на юге страны до +18. Днем отметки термометра будут показывать +17...+22, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях +11...+16. На высокогорье Карпат ночью ожидается +2...+7, днем +6...+11.
Обратите внимание! На Львовщине, Волыни и Ровенской области на поверхности почвы заморозки 0...+3.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +12...+14
- Ужгород +14...+16
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +11...+13
- Черновцы +11...+13
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +11...+13
- Ровно +12...+14
- Житомир +12...+14
- Винница +13...+15
- Одесса +15...+17
- Николаев +17...+19
- Херсон +20...+22
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +15...+17
- Черкассы +12...+14
- Чернигов +12...+14
- Сумы +16...+18
- Полтава +18...+20
- Днепр +20...+22
- Запорожье +20...+22
- Донецк +21...+23
- Луганск +21...+23
- Харьков +20...+22
Погода в Украине 12 октября 2024 года / карта Укргидрометцентра / карта Укргидрометцентра