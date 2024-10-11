Осенние дожди и грозы дальше идут по Украине: прогноз погоды на 12 октября

11 октября 2024, 15:33
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Автор: Дмитрий Усик

Источник:

Укргидрометцентр

В субботу, 12 октября, небо над Украиной будет преимущественно облачным. В подавляющей части областей прогнозируются дожди, а кое-где даже грозы.

Если в пятницу осадки были преимущественно в западной части страны, то уже на следующий день они переместятся в центральные регионы. Какой будет погода 12 октября согласно прогнозу Укргидрометцентра, передает 24 Канал.

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Какой будет погода в регионах Украины

Так, в Украине кроме востока и запада, умеренные, в большинстве областей значительные дожди. В центральных и южных областях местами грозы.

Ветер юго-восточный, на Правобережье преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью в западных и восточных областях будет опускаться до +3...+8. На остальной территории +9...+14, на юге страны до +18. Днем отметки термометра будут показывать +17...+22, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях +11...+16. На высокогорье Карпат ночью ожидается +2...+7, днем +6...+11.

Обратите внимание! На Львовщине, Волыни и Ровенской области на поверхности почвы заморозки 0...+3.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +12...+14
  • Ужгород +14...+16
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +11...+13
  • Тернополь +11...+13
  • Черновцы +11...+13
  • Хмельницкий +12...+14
  • Луцк +11...+13
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +12...+14
  • Винница +13...+15
  • Одесса +15...+17
  • Николаев +17...+19
  • Херсон +20...+22
  • Симферополь +22...+24
  • Кропивницкий +15...+17
  • Черкассы +12...+14
  • Чернигов +12...+14
  • Сумы +16...+18
  • Полтава +18...+20
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +20...+22
  • Донецк +21...+23
  • Луганск +21...+23
  • Харьков +20...+22

Погода в Украине 12 октября 2024 года / карта Укргидрометцентра / карта Укргидрометцентра