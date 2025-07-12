Местами жара до +38 и дожди с градом: какой будет погода 13 июля

В воскресенье, 13 июля, на большей части Украины будет переменная облачность без осадков. Однако восточным регионам стоит подготовиться к значительной непогоде в сочетании с аномальной жарой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в воскресенье?

Синоптики прогнозируют, что ночью в северо-восточной части, а днем в восточных областях возможны кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах – град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, на Левобережье страны – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +14...+19, днем +24...+29. В юго-восточной части ночью прогнозируется +20...+25, днем термометры покажут +29...+34.

В Донецкой и Луганской областях сильная жара +35...+38. На западе страны ночью +9...+14°, днем +21...+26.

Важно! 13 июля ночью в северо-восточной части, днем в восточных областях гроза, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Где прогнозируют непогоду 13 июля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +27...+29;

Ужгород +24...+26;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +25...+27;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +23...+25;

Ровно +24...+25;

Житомир +25...+27;

Винница +27...+29;

Одесса +31...+33;

Николаев +31...+33;

Херсон +31...+33;

Симферополь +31...+33;

Кропивницкий +28...+30;

Черкассы +27...+29;

Чернигов +26...+28;

Сумы +26...+28;

Полтава +27...+29;

Днепр +30...+32;

Запорожье +31...+33;

Донецк +32...+34;

Луганск +35...+37;

Харьков +31... +33.



Прогноз погоды на 13 июля / Карта Укргидрометцентра