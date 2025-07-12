Местами жара до +38 и дожди с градом: какой будет погода 13 июля
- 13 июля на большей части Украины ожидается переменная облачность без осадков, но на восточных территориях возможны дожди, грозы, град и шквалы.
- Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +38 градусов, с самыми высокими показателями в Донецкой и Луганской областях.
В воскресенье, 13 июля, на большей части Украины будет переменная облачность без осадков. Однако восточным регионам стоит подготовиться к значительной непогоде в сочетании с аномальной жарой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в воскресенье?
Синоптики прогнозируют, что ночью в северо-восточной части, а днем в восточных областях возможны кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах – град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, на Левобережье страны – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать +14...+19, днем +24...+29. В юго-восточной части ночью прогнозируется +20...+25, днем термометры покажут +29...+34.
В Донецкой и Луганской областях сильная жара +35...+38. На западе страны ночью +9...+14°, днем +21...+26.
Важно! 13 июля ночью в северо-восточной части, днем в восточных областях гроза, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Где прогнозируют непогоду 13 июля / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +27...+29;
- Ужгород +24...+26;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +24...+25;
- Житомир +25...+27;
- Винница +27...+29;
- Одесса +31...+33;
- Николаев +31...+33;
- Херсон +31...+33;
- Симферополь +31...+33;
- Кропивницкий +28...+30;
- Черкассы +27...+29;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +27...+29;
- Днепр +30...+32;
- Запорожье +31...+33;
- Донецк +32...+34;
- Луганск +35...+37;
- Харьков +31... +33.