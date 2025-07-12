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24 Канал Новости Украины Местами жара до +38 и дожди с градом: какой будет погода 13 июля
12 июля, 14:47
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Местами жара до +38 и дожди с градом: какой будет погода 13 июля

Дмитрий Усик
Основні тези
  • 13 июля на большей части Украины ожидается переменная облачность без осадков, но на восточных территориях возможны дожди, грозы, град и шквалы.
  • Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +38 градусов, с самыми высокими показателями в Донецкой и Луганской областях.

В воскресенье, 13 июля, на большей части Украины будет переменная облачность без осадков. Однако восточным регионам стоит подготовиться к значительной непогоде в сочетании с аномальной жарой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в воскресенье?

Синоптики прогнозируют, что ночью в северо-восточной части, а днем в восточных областях возможны кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах – град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, на Левобережье страны – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +14...+19, днем +24...+29. В юго-восточной части ночью прогнозируется +20...+25, днем термометры покажут +29...+34.

В Донецкой и Луганской областях сильная жара +35...+38. На западе страны ночью +9...+14°, днем +21...+26.

Важно! 13 июля ночью в северо-восточной части, днем в восточных областях гроза, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Где прогнозируют непогоду 13 июля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +27...+29;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +25...+27;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +24...+25;
  • Житомир +25...+27;
  • Винница +27...+29;
  • Одесса +31...+33;
  • Николаев +31...+33;
  • Херсон +31...+33;
  • Симферополь +31...+33;
  • Кропивницкий +28...+30;
  • Черкассы +27...+29;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +27...+29;
  • Днепр +30...+32;
  • Запорожье +31...+33;
  • Донецк +32...+34;
  • Луганск +35...+37;
  • Харьков +31... +33.


Прогноз погоды на 13 июля / Карта Укргидрометцентра