Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 16 февраля

Так, синоптики прогнозируют, что в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до -9...-14, в Карпатах возможно снижение до -17. Днем отметки термометра покажут -2...-7. В западных, южных областях и в Крыму ночью -6...-11, днем от -4 до +1.

Температура в областных центрах

Киев -6...-4

Ужгород 0...+2

Львов 0...-2

Ивано-Франковск -1...+1

Тернополь -3...-1

Черновцы -1...+1

Хмельницкий -3...-1

Луцк -3...-1

Ровно -3...-1

Житомир -5...-3

Винница -3...-1

Одесса -1...+1

Николаев -1...+1

Херсон 0...-2

Симферополь 0...-2

Кропивницкий -4...-2

Черкассы -4...-2

Чернигов -6...-4

Сумы -7...-5

Полтава -7...-5

Днепр -5...-3

Запорожье -3...-1

Донецк -7...-5

Луганск -7...-5

Харьков -7...-5

Погода на 16 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра