Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Україні на 16 лютого
Так, синоптики прогнозують, що в Україні, крім півдня та південного сходу, пройде невеликий сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до -9...-14, в Карпатах можливе зниження до -17. Вдень позначки термометра покажуть -2...-7. У західних, південних областях та в Криму вночі -6...-11, вдень від -4 до +1.
Температура в обласних центрах
- Київ -6...-4
- Ужгород 0...+2
- Львів 0...-2
- Івано-Франківськ -1...+1
- Тернопіль -3...-1
- Чернівці -1...+1
- Хмельницький -3...-1
- Луцьк -3...-1
- Рівне -3...-1
- Житомир -5...-3
- Вінниця -3...-1
- Одеса -1...+1
- Миколаїв -1...+1
- Херсон 0...-2
- Сімферополь 0...-2
- Кропивницький -4...-2
- Черкаси -4...-2
- Чернігів -6...-4
- Суми -7...-5
- Полтава -7...-5
- Дніпро -5...-3
- Запоріжжя -3...-1
- Донецьк -7...-5
- Луганськ -7...-5
- Харків -7...-5
Погода на 16 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру