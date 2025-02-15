Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 16 лютого

Так, синоптики прогнозують, що в Україні, крім півдня та південного сходу, пройде невеликий сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до -9...-14, в Карпатах можливе зниження до -17. Вдень позначки термометра покажуть -2...-7. У західних, південних областях та в Криму вночі -6...-11, вдень від -4 до +1.

Температура в обласних центрах

  • Київ -6...-4
  • Ужгород 0...+2
  • Львів 0...-2
  • Івано-Франківськ -1...+1
  • Тернопіль -3...-1
  • Чернівці -1...+1
  • Хмельницький -3...-1
  • Луцьк -3...-1
  • Рівне -3...-1
  • Житомир -5...-3
  • Вінниця -3...-1
  • Одеса -1...+1
  • Миколаїв -1...+1
  • Херсон 0...-2
  • Сімферополь 0...-2
  • Кропивницький -4...-2
  • Черкаси -4...-2
  • Чернігів -6...-4
  • Суми -7...-5
  • Полтава -7...-5
  • Дніпро -5...-3
  • Запоріжжя -3...-1
  • Донецьк -7...-5
  • Луганськ -7...-5
  • Харків -7...-5

Погода на 16 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру