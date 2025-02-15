Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також Якою буде погода навесні 2025: прогноз на березень, квітень і травень

Морози в Україні

У неділю, 16 лютого, окрім Півдня й Південного Сходу, 17 лютого подекуди в північних, центральних і східних областях йтиме невеликий сніг. Тим часом на решті території, 18 лютого в Україні без опадів.

Температура вночі -9 – -15 градусів. У Карпатах, 17 – 18 лютого і на Сході та Північному Сході місцями -16 – -20 градусів. Вдень -2 – -8 градусів, у західних і південних областях вночі -5 – -11, вдень від -5 до +1 градуса,

– зазначили синоптики.

Також наголосили, на дорогах ожеледиця.

Дізнайтеся також Чи буде наступна зима в Україні також теплою: відповідь метеорологині

Прогноз погоди на 16 – 18 лютого / Скриншоти з Укргідрометцентру

Цікаво Чи зумовить тепла зима дуже спекотне літо: пояснення метеорологині

Погода на місяць

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря в лютому передбачається від -3 до +2 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму (норма середньої місячної температури повітря в лютому в Україні становить 0 – -5 градусів, але на півдні Одещини, у Криму й на Закарпатті подекуди +1 – +4 градуси).

Місячна кількість опадів очікується в межах 25 – 65 міліметрів, що менше за норму.

До речі, згідно з кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію спостережень, становить -24 – -39 градусів. На півдні Одеської області й у Криму -15 – -23 градуси.

Дивіться також -20 градусів і двометрові замети: гірські ділянки українського кордону засипало снігом