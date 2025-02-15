Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Морози в Україні
У неділю, 16 лютого, окрім Півдня й Південного Сходу, 17 лютого подекуди в північних, центральних і східних областях йтиме невеликий сніг. Тим часом на решті території, 18 лютого в Україні без опадів.
Температура вночі -9 – -15 градусів. У Карпатах, 17 – 18 лютого і на Сході та Північному Сході місцями -16 – -20 градусів. Вдень -2 – -8 градусів, у західних і південних областях вночі -5 – -11, вдень від -5 до +1 градуса,
– зазначили синоптики.
Також наголосили, на дорогах ожеледиця.
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Прогноз погоди на 16 – 18 лютого / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Погода на місяць
- Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря в лютому передбачається від -3 до +2 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму (норма середньої місячної температури повітря в лютому в Україні становить 0 – -5 градусів, але на півдні Одещини, у Криму й на Закарпатті подекуди +1 – +4 градуси).
- Місячна кількість опадів очікується в межах 25 – 65 міліметрів, що менше за норму.
- До речі, згідно з кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію спостережень, становить -24 – -39 градусів. На півдні Одеської області й у Криму -15 – -23 градуси.
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- Абсолютний максимум температури повітря в лютому – +12 – +20 градусів. У Криму, південних, Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях подекуди навіть +21 – +24. На високогір'ї Карпат +9 – +11 градусів.