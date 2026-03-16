Ночью может быть мороз: прогноз погоды на 17 марта
Во вторник, 17 марта, в Украине будет относительно солнечно. Днем воздух прогреется до +10, местами до +13 градусов.
Но ночью все еще достаточно холодно – если на Юге и Востоке может быть до +4 градусов ночью, то на большинстве территории Украины будет ноль и даже мороз. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода в Украине 17 марта?
Ожидаем переменную облачность. На востоке, днем и на юго-востоке страны, Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду.
Температура ночью от +2 до -3. Днем +5...+10, на западе и юго-западе страны до +13, в северо-восточной части +2...+7.
Какой прогноз погоды на 17 марта в Киеве и Киевской области?
Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью от +2 до -3, днем +5...+10. В Киеве ночью 0...-2, днем +8...+10.
Погода в областных центрах
- Киев +8...+10
- Ужгород +11...+13
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +9...+11
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +10...+12
- Луцк +10...+12
- Ровно +10...+12
- Житомир +9...+11
- Винница +9...+11
- Одесса +10...+12
- Николаев +10...+12
- Херсон +8...+10
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +7...+9
- Чернигов +5...+7
- Сумы +4...+6
- Полтава +5...+7
- Днепр +7...+9
- Запорожье +7...+9
- Донецк +6...+8
- Луганск +6...+8
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / Укргидрометцентр
В Украине будет холоднее
Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в начале недели будет холоднее. Это связано со снижением атмосферного давления.
В Укргидрометцентре говорят, что 17 – 18 марта может быть дождь и мокрый снег. Такая погода охватит ряд регионов.