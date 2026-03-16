16 марта, 14:42
Ночью может быть мороз: прогноз погоды на 17 марта

Ирина Чеботникова

Во вторник, 17 марта, в Украине будет относительно солнечно. Днем воздух прогреется до +10, местами до +13 градусов.

Но ночью все еще достаточно холодно – если на Юге и Востоке может быть до +4 градусов ночью, то на большинстве территории Украины будет ноль и даже мороз. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 17 марта?

Ожидаем переменную облачность. На востоке, днем и на юго-востоке страны, Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью от +2 до -3. Днем +5...+10, на западе и юго-западе страны до +13, в северо-восточной части +2...+7.

Какой прогноз погоды на 17 марта в Киеве и Киевской области?

Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью от +2 до -3, днем +5...+10. В Киеве ночью 0...-2, днем +8...+10.

Погода в областных центрах

  • Киев +8...+10
  • Ужгород +11...+13
  • Львов +10...+12
  • Ивано-Франковск +9...+11
  • Тернополь +10...+12
  • Черновцы +10...+12
  • Хмельницкий +10...+12
  • Луцк +10...+12
  • Ровно +10...+12
  • Житомир +9...+11
  • Винница +9...+11
  • Одесса +10...+12
  • Николаев +10...+12
  • Херсон +8...+10
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +9...+11
  • Черкассы +7...+9
  • Чернигов +5...+7
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +7...+9
  • Донецк +6...+8
  • Луганск +6...+8
  • Харьков +4...+6


Прогноз погоды в Украине на 17 марта / Укргидрометцентр 

В Украине будет холоднее

  • Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в начале недели будет холоднее. Это связано со снижением атмосферного давления.

  • В Укргидрометцентре говорят, что 17 – 18 марта может быть дождь и мокрый снег. Такая погода охватит ряд регионов.