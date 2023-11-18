Синоптики предупреждали, что вечером 17 ноября в некоторых областях Украины возможен снег. Тогда же в сети стали делиться первыми "зимними кадрами".

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Первый снег уже посетил Львовскую и Хмельницкую области. Самое время заваривать какао, доставать вкусности и просматривать любимые новогодние фильмы.

В Хмельницкой области выпал первый снег: смотрите видео из сети

Люди радуются и делятся кадрами в сети: смотрите видео

Зимнюю эстафету принял Львов. В области и в городе Льва также заснежило.

Зимняя сказка во Львове: смотрите видео



Снег в Жовкве Львовской области / Фото из сети

Первый снег выпал, так что официально можно начинать покупать подарки своим родным на День Святого Николая. Кроме того, для поднятия настроения сделайте маленькие уютные зимние ритуалы. Например марафон любимых зимних фильмов, поход в кафе за какао, лук с любимым зимним свитером.

Тем временем синоптики уже прогнозируют, каким будет декабрь этого года. Украинцам советуют приготовиться к мягкой зиме.