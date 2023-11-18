Синоптики попереджали, що ще увечері 17 листопада у деяких областях України можливий сніг. Тоді ж у мережі почали ділитися першими "зимовими кадрами".

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Перший сніг вже завітав до Львівської та Хмельницької областей. Саме час заварювати какао, діставати смаколики й передивлятися улюблені новорічні фільми.

У Хмельницькій області випав перший сніг: дивіться відео з мережі

Люди радіють й діляться кадрами у мережі: дивіться відео

Зимову естафету перейняв Львів. В області та у місті Лева також засніжило.

Зимова казка у Львові: дивіться відео



Сніг у Жовкві на Львівщині / Фото з мережі

Перший сніг випав, отже офіційно можна розпочинати купувати подарунки своїм рідним на День Святого Миколая. Окрім того, для підняття настрою зробіть свої маленькі затишні зимові ритуали. Як-от марафон улюблених зимових фільмів, похід в кав'ярню за какао, лук з улюбленим зимовим светром.

Тим часом синоптики вже прогнозують, яким буде грудень цього року. Українцям радять приготуватися до м'якої зими.