Штормовой ветер и дожди: какой будет погода в Украине 19 января

В некоторых областях ветер еще больше усилится. На улице будет облачно, местами дождь и мокрый снег.

Из-за сильных ветров и осадков во многих регионах предупредили об I уровне опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Какой будет погода в Украине в четверг

В западных и Житомирской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе прогнозируют значительные осадки.

В восточных и Сумской областях ночью будет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Однако ветер сильный, южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, а в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды в областных центрах

19 января в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в Карпатском регионе значительный дождь и мокрый снег, возможный оползень и подъем воды. Объявлен I уровень опасности.