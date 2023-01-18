Штормовой ветер и дожди: какой будет погода в Украине 19 января
Источник:Укргидрометцентр
В некоторых областях ветер еще больше усилится. На улице будет облачно, местами дождь и мокрый снег.
Из-за сильных ветров и осадков во многих регионах предупредили об I уровне опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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Какой будет погода в Украине в четверг
В западных и Житомирской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе прогнозируют значительные осадки.
В восточных и Сумской областях ночью будет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.
Однако ветер сильный, южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, а в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.Обратите внимание! 19 января в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в Карпатском регионе значительный дождь и мокрый снег, возможный оползень и подъем воды. Объявлен I уровень опасности.
Прогноз погоды в областных центрах
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +4...+6
- Житомир – +6...+8
- Винница – +9...+11
- Одесса – +14...+16
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +16...+18
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +7...+9
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +9...+11
- Днепр – +10...+12
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +5...+7
- Харьков – +7...+9