Штормовой ветер и дожди: какой будет погода в Украине 19 января

18 января 2023, 15:25
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Источник:

Укргидрометцентр

В некоторых областях ветер еще больше усилится. На улице будет облачно, местами дождь и мокрый снег.

Из-за сильных ветров и осадков во многих регионах предупредили об I уровне опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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В западных и Житомирской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе прогнозируют значительные осадки.

В восточных и Сумской областях ночью будет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Однако ветер сильный, южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, а в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Обратите внимание! 19 января в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в Карпатском регионе значительный дождь и мокрый снег, возможный оползень и подъем воды. Объявлен I уровень опасности.

Прогноз погоды в областных центрах

  • Киев – +8...+10
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +6...+8
  • Черновцы – +7...+9
  • Хмельницкий – +7...+9
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +6...+8
  • Винница – +9...+11
  • Одесса – +14...+16
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +15...+17
  • Симферополь – +16...+18
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +9...+11
  • Чернигов – +7...+9
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +9...+11
  • Днепр – +10...+12
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +7...+9
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +7...+9

Автор: Анастасія Кушпіт