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24 Канал Новости Украины Переменная облачность и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 20 апреля
19 апреля, 15:27
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Переменная облачность и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 20 апреля

Надежда Батюк
Основні тези
  • На Пасху, 20 апреля, в Украине ожидается переменная облачность, в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы.
  • Температура днем будет колебаться от +19 до +24 градусов, в Карпатах и на побережье морей – от +13 до +18 градусов.
  • Синоптики прогнозируют юго-западный и юго-восточный ветер со скоростью до 5-10 мэтров за секунду.

На Пасху, 20 апреля, погода в Украине будет облачной. В большинстве регионов день пройдет без осадков.

Однако в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в течение дня возможна переменная облачность. На западе Украины будет юго-западный ветер, тогда как в остальных регионах – юго-восточный со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на Пасху будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от +19 до +24 градусов тепла, в Карпатах и на побережье морей – от +13 до +18 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +19...+21;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +20...+22;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +21...+23;
  • Одесса +20...+22;
  • Николаев +20...+22;
  • Херсон +21...+23;
  • Симферополь +19...+21;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +21...+23;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +20...+22;
  • Запорожье +20...+22;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +21...+23.

Прогноз погоды в Украине на 20 апреля / Скриншот карты Укргидрометцентра

Заметим, что ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасных погодных условиях в западных областях Украины. Там с 18 по 19 апреля возможны сильные дожди, грозы и град.