На улице все теплее: прогноз погоды на 20 марта
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник днем в Украине будет тепло. Весна постепенно приходит и прогревает украинскую землю после зимы.
Ветер 20 марта будет переменных направлений и немного взъерошит волосы на улице – от 3 до 8 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине 20 марта
В понедельник в Украине осадков не ожидается, лишь в восточных областях ночью местами может выпасть небольшой дождь. В западных и центральных областях ночью и утром местами туман.
Температура ночью опустится и будет держаться в пределах 3 градусов тепла до -2 градусов мороза, на Юге и Востоке будет 1 – 6 градусов тепла ночью.
Прогноз погоды в Киеве
В столице осадков также не ожидается – весь день будет солнечно, разве иногда солнце будут закрывать небольшие облака.
Днем в области будет 8 – 13 градусов тепла, а в Киеве будет 10 – 12 градусов тепла.
Погода в крупнейших городах Украины
- Киев – +10...+12
- Ужгород – +13...+15
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +10...+12
- Винница – +12...+14
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +8...+10
- Полтава – +10...+12
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +8...+10
- Луганск – +8...+10
- Харьков – +9...+11