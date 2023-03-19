На улице все теплее: прогноз погоды на 20 марта

В понедельник днем в Украине будет тепло. Весна постепенно приходит и прогревает украинскую землю после зимы.

Ветер 20 марта будет переменных направлений и немного взъерошит волосы на улице – от 3 до 8 метров в секунду.

Смотрите также +20 градусов: когда в Украину лопнет настоящее весеннее тепло

Какая будет погода в Украине 20 марта

В понедельник в Украине осадков не ожидается, лишь в восточных областях ночью местами может выпасть небольшой дождь. В западных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Температура ночью опустится и будет держаться в пределах 3 градусов тепла до -2 градусов мороза, на Юге и Востоке будет 1 – 6 градусов тепла ночью.

Прогноз погоды в Киеве

В столице осадков также не ожидается – весь день будет солнечно, разве иногда солнце будут закрывать небольшие облака.

Днем в области будет 8 – 13 градусов тепла, а в Киеве будет 10 – 12 градусов тепла.

Погода в крупнейших городах Украины