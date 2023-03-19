Вітер 20 березня буде змінних напрямків й трохи скуйовдить волосся на вулиці – від 3 до 8 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 20 березня

У понеділок в Україні опадів не передбачається, лише у східних областях вночі місцями може випасти невеликий дощ. У західних і центральних областях вночі та зранку місцями туман.

Температура вночі опуститься й триматиметься у межах 3 градусів тепла до -2 градусів морозу, на Півдні та Сході країни буде 1 – 6 градусів тепла вночі.

Прогноз погоди у Києві

У столиці опадів також не передбачається – весь день буде сонячно, хіба іноді сонце закриватимуть невеличкі хмари.

Вдень в області буде 8 – 13 градусів тепла, натомість у Києві буде 10 – 12 градусів тепла.

Погода у найбільших містах України