Вітер 20 березня буде змінних напрямків й трохи скуйовдить волосся на вулиці – від 3 до 8 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 20 березня
У понеділок в Україні опадів не передбачається, лише у східних областях вночі місцями може випасти невеликий дощ. У західних і центральних областях вночі та зранку місцями туман.
Температура вночі опуститься й триматиметься у межах 3 градусів тепла до -2 градусів морозу, на Півдні та Сході країни буде 1 – 6 градусів тепла вночі.
Прогноз погоди у Києві
У столиці опадів також не передбачається – весь день буде сонячно, хіба іноді сонце закриватимуть невеличкі хмари.
Вдень в області буде 8 – 13 градусів тепла, натомість у Києві буде 10 – 12 градусів тепла.
Погода у найбільших містах України
- Київ – +10...+12
- Ужгород – +13...+15
- Львів – +13...+15
- Івано-Франківськ – +12...+14
- Тернопіль – +11...+13
- Чернівці – +12...+14
- Хмельницький – +11...+13
- Луцьк – +12...+14
- Рівне – +11...+13
- Житомир – +10...+12
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +11...+13
- Херсон – +10...+12
- Сімферополь – +11...+13
- Кропивницький – +10...+12
- Черкаси – +9...+11
- Чернігів – +9...+11
- Суми – +8...+10
- Полтава – +10...+12
- Дніпро – +8...+10
- Запоріжжя – +10...+12
- Донецьк – +8...+10
- Луганськ – +8...+10
- Харків – +9...+11