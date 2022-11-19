Мокрый снег, ливни, гололедицы и морозы до -10: прогноз погоды на 20 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 20 ноября, будет богата неприятными сюрпризами. В большинстве областей температура весь день будет ниже 0, и ни один регион не минуют осадки.
Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -10 до +17 градусов. Холоднее всего будет на Житомирщине и Сумщине, а теплее всего – в Крыму.
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Погода в регионах
На Западе днем синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега. Ночью температура воздуха в большинстве своем опустится до -8 градусов. Однако днем все же она будет ближе к 0, а в Закарпатье до +4 градусов. Также днем возможно усиление ветра.
На Севере ночью будет достаточно холодно – в Житомирской и Сумской температура воздуха снизится до -10 градусов. Днем температура будет оставаться на уровне ниже 0 градусов. Днем синоптики прогнозируют в регионе мокрый снег.
Центральные области Украины днем накроет мокрый снег и местами дожди. Ночью также возможны осадки в виде снега. Днем температура воздуха таки поднимется выше 0 и достигнет кое-где +5 градусов.
На Востоке также ожидают дожди со снегом, но без сильных морозов – в основном до -1 градуса. Однако в Харьковской области ночью ожидают и до -4 градусов.
На юг идут дожди. Иногда синоптики прогнозируют чуть ли не ливни, особенно в Николаевской и Херсонской областях. Ночью температура ниже 0 опустится только в Николаевской области, но днем температура будет колебаться в пределах от +6 до +17 градусов.
В Киеве днем ожидают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет составлять -4...-2 градуса.
Во всех регионах, кроме Юга, синоптики предупреждают об угрозе гололеда. Объявлен I уровень опасности, то есть желтый.
Погода в городах
Ужгород – +2...+4
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -3...-1
Тернополь – -3...-1
Черновцы – -3...-1
Хмельницкий – -2...0
Луцк – -3...-1
Ровно – -4...-2
Житомир – -5...-3
Винница – -2...0
Одесса – +10...+12
Николаев – +6...+8
Херсон – +10...+12
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – -4...-2
Чернигов – -3...-1
Сумы – -3...-1
Полтава – 0...+2
Днепр – +3...+5
Запорожье – +8...+10
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +1...+3
Киев – -4...-2