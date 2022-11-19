Мокрый снег, ливни, гололедицы и морозы до -10: прогноз погоды на 20 ноября

Погода в Украине в воскресенье, 20 ноября, будет богата неприятными сюрпризами. В большинстве областей температура весь день будет ниже 0, и ни один регион не минуют осадки.

Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -10 до +17 градусов. Холоднее всего будет на Житомирщине и Сумщине, а теплее всего – в Крыму.

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Погода в регионах

На Западе днем синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега. Ночью температура воздуха в большинстве своем опустится до -8 градусов. Однако днем все же она будет ближе к 0, а в Закарпатье до +4 градусов. Также днем возможно усиление ветра.

На Севере ночью будет достаточно холодно – в Житомирской и Сумской температура воздуха снизится до -10 градусов. Днем температура будет оставаться на уровне ниже 0 градусов. Днем синоптики прогнозируют в регионе мокрый снег.

Центральные области Украины днем накроет мокрый снег и местами дожди. Ночью также возможны осадки в виде снега. Днем температура воздуха таки поднимется выше 0 и достигнет кое-где +5 градусов.

На Востоке также ожидают дожди со снегом, но без сильных морозов – в основном до -1 градуса. Однако в Харьковской области ночью ожидают и до -4 градусов.

На юг идут дожди. Иногда синоптики прогнозируют чуть ли не ливни, особенно в Николаевской и Херсонской областях. Ночью температура ниже 0 опустится только в Николаевской области, но днем температура будет колебаться в пределах от +6 до +17 градусов.

В Киеве днем ожидают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет составлять -4...-2 градуса.

Во всех регионах, кроме Юга, синоптики предупреждают об угрозе гололеда. Объявлен I уровень опасности, то есть желтый.

Погода в городах

Ужгород – +2...+4

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -3...-1

Тернополь – -3...-1

Черновцы – -3...-1

Хмельницкий – -2...0

Луцк – -3...-1

Ровно – -4...-2

Житомир – -5...-3

Винница – -2...0

Одесса – +10...+12

Николаев – +6...+8

Херсон – +10...+12

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – -4...-2

Чернигов – -3...-1

Сумы – -3...-1

Полтава – 0...+2

Днепр – +3...+5

Запорожье – +8...+10

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +1...+3

Киев – -4...-2

Прогноз погоды на 20 ноября / Карта Укргидрометцентра