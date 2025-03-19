Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 20 марта
В среду, 20 марта, погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и более теплая воздушная масса, которая будет поступать с северо-запада, поэтому во многих регионах ожидается комфортная весенняя температура.
Также синоптики прогнозируют в этот день переменную облачность, без осадков. Ветер будет преимущественно западным и северо-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура будет колебаться от +1 до -4 градусов, а в Карпатах столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +7...+12 градусов.
К слову, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что после 20 марта погода в Украине будет все теплее. Однако резкого потепления до +20 градусов не ожидается.
Какой будет температура в крупных городах
- Киев +10...+12;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +9...+11;
- Винница +10...+12;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Симферополь +7...+9;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +9...+11;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +9...+11;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +9...+11;
- Донецк +9...+11;
- Луганск +8...+10;
- Харьков +8...+10.
Прогноз погоды в Украине на 20 марта / Карта Укргидрометцентра