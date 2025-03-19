Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 20 марта

В среду, 20 марта, погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и более теплая воздушная масса, которая будет поступать с северо-запада, поэтому во многих регионах ожидается комфортная весенняя температура.

Также синоптики прогнозируют в этот день переменную облачность, без осадков. Ветер будет преимущественно западным и северо-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от +1 до -4 градусов, а в Карпатах столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +7...+12 градусов.

К слову, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что после 20 марта погода в Украине будет все теплее. Однако резкого потепления до +20 градусов не ожидается.

Какой будет температура в крупных городах

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Симферополь +7...+9;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +9...+11;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +9...+11;
  • Днепр +9...+11;
  • Запорожье +9...+11;
  • Донецк +9...+11;
  • Луганск +8...+10;
  • Харьков +8...+10.

Прогноз погоды на 20 марта 2025 года

Прогноз погоды в Украине на 20 марта / Карта Укргидрометцентра